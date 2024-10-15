Сериал «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу выйдет 5 декабря

5 декабря на Netflix пройдет премьера сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу. Сюжет проекта сосредоточен на шпионке Хелен Уэбб (Найтли), которая работает на тайную организацию. После того, как главная героиня попадает в неприятности, ее работодатели пытаются защитить Уэбб, отправив на защиту Хелен старого друга Сэма (Уишоу).

Кто снялся в сериале «Черные голуби»

Также в сериале «Черные голуби» снялись Эндрю Кодзи, Сара Ланкашир, Трейси Ульман, Эндрю Бакан, Финн Беннетт и Омари Дуглас.