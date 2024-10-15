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Черные голуби сериал 2024: тизер и дата выхода — Кира Найтли
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:15

1 мин.

Сериал «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу выйдет 5 декабря

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Черные голуби»
Фото Кадр из сериала «Черные голуби»
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5 декабря на Netflix пройдет премьера сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу. Сюжет проекта сосредоточен на шпионке Хелен Уэбб (Найтли), которая работает на тайную организацию. После того, как главная героиня попадает в неприятности, ее работодатели пытаются защитить Уэбб, отправив на защиту Хелен старого друга Сэма (Уишоу).

Кто снялся в сериале «Черные голуби»

Также в сериале «Черные голуби» снялись Эндрю Кодзи, Сара Ланкашир, Трейси Ульман, Эндрю Бакан, Финн Беннетт и Омари Дуглас.

Тизер сериала «Черные голуби»

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