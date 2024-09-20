Вышел тизер 7 сезона «Черного зеркала»

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Netflix показал тизер седьмого сезона сериала «Черное зеркало», в котором представил актерский состав продолжения проекта.

В новых эпизодах сыграют Эмма Коррин («Корона», «Дэдпул и Росомаха»), Аквафина («Шан-Чи и легенда Десяти колец», «Прощание»), Питер Капальди («Доктор Кто», «Час дьявола»), Рашида Джонс («Укрытие», «Веб-терапия»), Пол Джаматти («Иллюзионист», «Оставленные») и многие другие.

В седьмой сезон «Черного зеркала» войдет шесть эпизодов. Премьера продолжения проекта запланирована на 2025 год.