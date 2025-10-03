Стиль жизни
Черное облако сериал 2025 2 сезон: тизер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:45

1 мин.

Вышел тизер 2-го сезона сериала «Черное облако»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Черное облако», реж. Карен Оганесян, Okko
Кадр из сериала «Черное облако», реж. Карен Оганесян, Okko

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер второго сезона сериала «Черное облако». Режиссером проекта выступил Карен Оганесян.

Действие продолжения «Черного облака» разворачивается спустя полгода после событий финала первого сезона. Оксана все чаще сталкивается с приступами неконтролируемого гнева. Она пытается осознать свою разрушительную внутреннюю силу и сделать все возможное для того, чтобы дочь не унаследовала ее судьбу.

Кто снялся во 2-м сезоне «Черного облака»

В продолжении проекта снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Маша Мацель, Филипп Янковский, Павел Чернышев, Ангелина Пахомова и Светлана Камынина.

Тизер 2-го сезона «Черного облака»

Когда выйдет 2-й сезон «Черного облака»

Дата выхода второго сезона «Черного облака» будет анонсирована позже.

Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

