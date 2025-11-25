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Черепашки ниндзя — новый фильм с живыми актерами
Фильмы и сериалы

25 ноября 2025, 13:45

1 мин.

По «Черепашкам-ниндзя» снимут новый фильм с живыми актерами

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», реж. Джонатан Либесман, Paramount Pictures
Фото Кадр из фильма «Черепашки-ниндзя», реж. Джонатан Либесман, Paramount Pictures

Paramount Pictures намерена привлечь продюсера Нила Х. Морица к работе над новыми проектами с живыми актерами по франшизе «Черепашки-ниндзя». Студия планирует изменить подход к историям о зеленых мутантах, и основная причина привлечения Морица заключается в огромном успехе трилогии «Соник», над которой работал именитый продюсер. Три полнометражные ленты о сверхзвуковом еже заработали в прокате более 1 миллиарда долларов. Из «Черепашек» хотят сделать такое же универсальное семейное кино в духе «Соника».

«Черепашки-ниндзя» — мультимедийная вселенная, включающая комиксы, игрушки, мультфильмы и художественные фильмы. Впервые на экранах юные герои появились в 1987 году в анимационном сериале, ностальгическом для многих зрителей. Последний на данный момент фильм, сочетающий игру актеров и компьютерную анимацию и вышедший на экраны в 2016 году, получил изрядную долю критики и показал плохие результаты в прокате. После этого рептилии появлялись только в мультипликационных версиях.

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