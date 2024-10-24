6-й сезон сериала «Чем мы заняты в тени»: расписание релиза эпизодов
21 октября на FX вышли первые три эпизода шестого и финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Проект, основанный на фильме 2014 года «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайка Вайтити, рассказывает о вампирах (а также об одном энергетическом вампире и фамильяре), которые пытаются выжить в современном мире.
В продолжении сериала к Нандору, Ласло, Наде, Гильермо и Колину Робинсону присоединяется вампир Джерри, которого забыли разбудить.
Кто снимается в сериале «Чем мы заняты в тени»
В проекте снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш и Кристен Шаал.
Трейлер 6-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»
Расписание выхода эпизодов 6-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»
|1 серия
|21 октября
|2 серия
|21 октября
|3 серия
|21 октября
|4 серия
|28 октября
|5 серия
|4 ноября
|6 серия
|11 ноября
|7 серия
|18 ноября
|8 серия
|25 ноября
|9 серия
|2 декабря
|10 серия
|9 декабря
|11 серия
|16 декабря
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23 окт 19:05
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