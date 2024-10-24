6-й сезон сериала «Чем мы заняты в тени»: расписание релиза эпизодов

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21 октября на FX вышли первые три эпизода шестого и финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Проект, основанный на фильме 2014 года «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайка Вайтити, рассказывает о вампирах (а также об одном энергетическом вампире и фамильяре), которые пытаются выжить в современном мире.

В продолжении сериала к Нандору, Ласло, Наде, Гильермо и Колину Робинсону присоединяется вампир Джерри, которого забыли разбудить.

Кто снимается в сериале «Чем мы заняты в тени»

В проекте снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш и Кристен Шаал.

Трейлер 6-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»

Расписание выхода эпизодов 6-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»