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Чем мы заняты в тени 6 сезон: трейлер и дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:15

1 мин.

6-й сезон сериала «Чем мы заняты в тени»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени», реж. Яна Горская, FX.
Фото Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени», реж. Яна Горская, FX.
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21 октября на FX вышли первые три эпизода шестого и финального сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Проект, основанный на фильме 2014 года «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайка Вайтити, рассказывает о вампирах (а также об одном энергетическом вампире и фамильяре), которые пытаются выжить в современном мире.

В продолжении сериала к Нандору, Ласло, Наде, Гильермо и Колину Робинсону присоединяется вампир Джерри, которого забыли разбудить.

Кто снимается в сериале «Чем мы заняты в тени»

В проекте снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш и Кристен Шаал.

Трейлер 6-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»

Расписание выхода эпизодов 6-го сезона сериала «Чем мы заняты в тени»

1 серия 21 октября
2 серия 21 октября
3 серия 21 октября
4 серия 28 октября
5 серия 4 ноября
6 серия 11 ноября
7 серия 18 ноября
8 серия 25 ноября
9 серия 2 декабря
10 серия 9 декабря
11 серия 16 декабря
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