Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Чем мы заняты в тени 6 сезон будет последним
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:35

1 мин.

Шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени» станет заключительным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени»
Фото Кадр из сериала «Чем мы заняты в тени»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

The Hollywood Reporter сообщает, что шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени» станет последним.

Проект основан на фильме Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри» (оригинальное название картины — What We Do in the Shadows, как и у последующего сериала).

По сюжету «Чем мы заняты в тени» группа вампиров поселилась в Нью-Йорке и пытается не выделяться из толпы (получается с переменным успехом).

Главные роли в сериале играют Кайван Новак (вампир Нандор, бывший воин Османской империи), Натасия Деметриу (вампир-цыганка Надья), Мэтт Берри (вампир-дворянин Ласло), Марк Прокш (энергетический вампир Колин Робинсон) и Xapви Гильeн (фамильяр Гильермо).

Премьера шестого сезона «Чем мы заняты в тени» ожидается в следующем году.

Сериалы
0
Новости холдинга
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
dasdsadada

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Последние новости
18:15
Вышел тизер восьмой серии «Слова пацана»
17:40
Белла Рамзи рассказала о возможной негативной реакции зрителей на второй сезон «Одних из нас»
14:35
«Увижу на районе — обниму». «Слово пацана» воссоздали в стиле добрых проектов Pixar
13:00
Леон Кемстач из «Слова пацана» победил в номинации «Актерский прорыв года»
09:45
«Эмили в Париже»: сюжет и дата выхода четвертого сезона
dasdsadada