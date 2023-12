Шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени» станет заключительным

The Hollywood Reporter сообщает, что шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени» станет последним.

Проект основан на фильме Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри» (оригинальное название картины — What We Do in the Shadows, как и у последующего сериала).

По сюжету «Чем мы заняты в тени» группа вампиров поселилась в Нью-Йорке и пытается не выделяться из толпы (получается с переменным успехом).

Главные роли в сериале играют Кайван Новак (вампир Нандор, бывший воин Османской империи), Натасия Деметриу (вампир-цыганка Надья), Мэтт Берри (вампир-дворянин Ласло), Марк Прокш (энергетический вампир Колин Робинсон) и Xapви Гильeн (фамильяр Гильермо).

Премьера шестого сезона «Чем мы заняты в тени» ожидается в следующем году.