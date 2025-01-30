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Челюскин Первые сериал 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 15:15

1 мин.

Вышел трейлер исторического сериала «Челюскин. Первые»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов / Wink
Фото Кадр со съемок сериала «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов / Wink
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Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер многосерийной исторической драмы «Челюскин. Первые». Действие проекта разворачивается в 1934 году. В центре сюжета сериала — судьба экипажа парохода «Челюскин», которому в силу трагичного стечения обстоятельств пришлось выживать в арктических условиях.

Режиссером сериала «Челюскин. Первые» выступил Степан Коршунов («За полчаса до весны»), а сценарий исторической драмы написал Максим Бударин («Битва за Севастополь»). Шоураннер проекта — Федор Бондарчук.

Кто снялся в сериале «Челюскин. Первые»

В проекте снялись Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми и Элизабет Дамскер.

Трейлер сериала «Челюскин. Первые»

Когда выйдет сериал «Челюскин. Первые»

Премьера сериала «Челюскин. Первые» пройдет 20 февраля.

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