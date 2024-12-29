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Челюскин Первые сериал 2025: тизер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 19:45

1 мин.

Wink представил тизер мини-сериала «Челюскин. Первые»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов / Арт Пикчерс Вижн, ИРИ, НМГ
Фото Кадр из сериала «Челюскин. Первые», реж. Степан Коршунов / Арт Пикчерс Вижн, ИРИ, НМГ
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Wink опубликовал тизер сериала «Челюскин. Первые». Режиссером проекта выступил Степан Коршунов («За полчаса до весны»), а сценарий сериала написал Максим Бударин («Первый Оскар»).

Действие проекта разворачивается в феврале 1934 года. В центре сюжета сериала — судьба экипажа парохода «Челюскин», которому в силу трагичного стечения обстоятельств пришлось выживать в арктических условиях.

Кто снялся в сериале «Челюскин. Первые»

В проекте снялись Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми и Элизабет Дамскер.

Тизер сериала «Челюскин. Первые»

Когда выйдет сериал «Челюскин. Первые»

Дата выхода сериала «Челюскин. Первые» будет анонсирована позже.

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