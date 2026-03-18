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Человек Паук Совершенно новый день фильм 2026 тизер — Том Холланд
Фильмы и сериалы

18 марта, 16:00

1 мин.

Опубликованы видеофрагменты новой части «Человека-паука» с Томом Холландом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Человек Паук: Совершенно новый день», реж. Дестин Дэниел Креттон, Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures
Фото Кадр из фильма «Человек Паук: Совершенно новый день», реж. Дестин Дэниел Креттон, Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures

В сети появилась серия коротких видео из будущего блокбастера «Человек-паук: Новый день». Том Холланд сообщил, что ролики выходят в преддверии полноценного трейлера, премьера которого состоится уже в среду.

В рамках промокампании фрагменты фильма также появляются в различных фанатских аккаунтах по всему миру. В одном из таких отрывков Человек-паук спасает прохожего, а в другом — летит над городом.

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Тизеры фильма «Человек Паук: Совершенно новый день»

Когда выйдет фильм «Человек Паук: Совершенно новый день»

Премьера фильма «Человек Паук: Совершенно новый день» запланирована на 31 июля.

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