Опубликован трейлер фильма «Человек-паук: Новый день»
Sony Pictures и Marvel Studios опубликовали первый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».
Четвертая часть франшизы с Томом Холландом расскажет о жизни Питера Паркера после финала «Нет пути домой», когда заклинание Доктора Стрэнджа заставило мир забыть его личность.
Кто снялся в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»
В новой главе истории снялись Том Холланд, Зендея, Сэди Синк, Марк Руффало, Джон Бернтал, Джейкоб Баталон, Майкл Мэндо, Трэмелл Тиллман, Марвин Джонс III и Лиза Колон-Зайас.
Трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Когда выйдет фильм «Человек-паук: Совершенно новый день»
Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» пройдет 31 июля.
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