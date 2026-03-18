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Человек-паук Новый день фильм 2026: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

18 марта, 20:30

1 мин.

Опубликован трейлер фильма «Человек-паук: Новый день»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», реж. Дестин Дэниел Креттон, Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures
Фото Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день», реж. Дестин Дэниел Креттон, Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures

Sony Pictures и Marvel Studios опубликовали первый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день».

Четвертая часть франшизы с Томом Холландом расскажет о жизни Питера Паркера после финала «Нет пути домой», когда заклинание Доктора Стрэнджа заставило мир забыть его личность.

Кто снялся в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день»

В новой главе истории снялись Том Холланд, Зендея, Сэди Синк, Марк Руффало, Джон Бернтал, Джейкоб Баталон, Майкл Мэндо, Трэмелл Тиллман, Марвин Джонс III и Лиза Колон-Зайас.

Трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Когда выйдет фильм «Человек-паук: Совершенно новый день»

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» пройдет 31 июля.

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