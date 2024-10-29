Стала известна дата выхода новой части «Человека-паука» с Томом Холландом

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Издание Variety сообщило, что фильм «Человек-паук 4» выйдет 24 июля 2026 года, через два месяца после премьеры картины «Мстители: Судный день», премьера которой запланирована на 1 мая 2026 года.

Ранее исполнитель роли Питера Паркера Том Холланд рассказал, что съемки новой части «Человека-паука» начнутся летом 2025 года.

Режиссером «Человека-паука 4» выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по работе над картиной «Шан-Чи и легенда десяти колец».