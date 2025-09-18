Вышел первый тизер комедии «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым

«НМГ Кинопрокат» опубликовал первый тизер комедии «Человек, который смеется». Режиссером фильма выступил Владимир Котт («Непослушник»).

По сюжету звезда боевиков Дмитрий (Евгений Цыганов), визитной карточкой которого было непроницаемое выражение лица, получает травму на съемках фильма. После операции актер сталкивается с необычным побочным эффектом — он стал способен выражать эмоции только через смех.

Тизер фильма «Человек, который смеется»

Когда выйдет фильм «Человек, который смеется»

Комедия «Человек, который смеется» выйдет в кинотеатрах 5 февраля 2026 года.