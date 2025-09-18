Стиль жизни
Человек, который смеется фильм 2026: тизер и дата выхода — Евгений Цыганов
Фильмы и сериалы

18 сентября, 19:45

1 мин.

Вышел первый тизер комедии «Человек, который смеется» с Евгением Цыгановым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Человек, который смеется», реж. Владимир Котт, «НМГ Кинопрокат»
Фото Кадр из фильма «Человек, который смеется», реж. Владимир Котт, «НМГ Кинопрокат»

«НМГ Кинопрокат» опубликовал первый тизер комедии «Человек, который смеется». Режиссером фильма выступил Владимир Котт («Непослушник»).

По сюжету звезда боевиков Дмитрий (Евгений Цыганов), визитной карточкой которого было непроницаемое выражение лица, получает травму на съемках фильма. После операции актер сталкивается с необычным побочным эффектом — он стал способен выражать эмоции только через смех.

Тизер фильма «Человек, который смеется»

Когда выйдет фильм «Человек, который смеется»

Комедия «Человек, который смеется» выйдет в кинотеатрах 5 февраля 2026 года.

Русские комедии 2025 года с&nbsp;высоким рейтингом вышедшие недавно.Лучшие русские комедии 2025 года — топ фильмов с высоким рейтингом

