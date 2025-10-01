Спортивная комедия «Чед Пауэрс»: расписание релиза эпизодов

30 сентября на платформе Hulu вышли первые два эпизода спортивной комедии «Чед Пауэрс». Проект рассказывает о квотербеке Рассе Холлидее, который разрушил свою профессиональную репутацию. Слегка преобразившись, он присоединяется к другой футбольной команде под именем Чеда Пауэрса.

Кто снялся в сериале «Чед Пауэрс»

В проекте снялись Глен Пауэлл, Перри Мэттфелд, Стив Зан, Тоби Хасс, Клейн Кроуфорд, Винн Эверетт, Колтон Райан, Фрэнки А. Родригес, Квентин Плэр и Ксавьер Миллс.

Трейлер сериала «Чед Пауэрс»

Расписание выхода эпизодов сериала «Чед Пауэрс»