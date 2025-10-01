Стиль жизни
Чед Пауэрс сериал 2025: дата выхода серий и расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Спортивная комедия «Чед Пауэрс»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Чед Пауэрс», реж. Пэймэн Бенц, Тони Ясенда, Hulu
Фото Кадр из фильма «Чед Пауэрс», реж. Пэймэн Бенц, Тони Ясенда, Hulu

30 сентября на платформе Hulu вышли первые два эпизода спортивной комедии «Чед Пауэрс». Проект рассказывает о квотербеке Рассе Холлидее, который разрушил свою профессиональную репутацию. Слегка преобразившись, он присоединяется к другой футбольной команде под именем Чеда Пауэрса.

Кто снялся в сериале «Чед Пауэрс»

В проекте снялись Глен Пауэлл, Перри Мэттфелд, Стив Зан, Тоби Хасс, Клейн Кроуфорд, Винн Эверетт, Колтон Райан, Фрэнки А. Родригес, Квентин Плэр и Ксавьер Миллс.

Трейлер сериала «Чед Пауэрс»

Расписание выхода эпизодов сериала «Чед Пауэрс»

1 серия 30 сентября
2 серия 30 сентября
3 серия 7 октября
4 серия 14 октября
5 серия 21 октября
6 серия 28 октября
Уэнсдей, Netflix.10 главных сериалов сентября 2025 года

