Стартовали съемки сказки «Царевна Несмеяна» с Рузилем Минекаевым и Славой Копейкиным

Стартовали съемки картины «Царевна Несмеяна» Василия Ровенского («Большое путешествие. Вокруг света», «Новогодний шеф»).

По сюжету проекта накануне повышения Ерема вместе с младшей сестрой попадает в Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, главному герою нужно найти способ рассмешить Царевну Несмеяну.

Кадры со съемок фильма «Царевна Несмеяна»

Фото «Наше кино», Okko

Фото «Наше кино», Okko

Фото «Наше кино», Okko

Фото «Наше кино», Okko

Кто снялся в фильме «Царевна Несмеяна»

В картине снялись Слава Копейкин, София Петрова, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Юлия Сулес и Роман Юнусов.

Когда выйдет фильм «Царевна Несмеяна»

Картина «Царевна Несмеяна» выйдет в кинотеатрах в 2026 году.