Царевна Несмеяна фильм 2026: актеры, дата выхода — кадры
Фильмы и сериалы

11 августа, 16:05

1 мин.

Стартовали съемки сказки «Царевна Несмеяна» с Рузилем Минекаевым и Славой Копейкиным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок фильма «Царевна Несмеяна», реж. Василий Ровенский, «Наше кино», Okko
Фото «Наше кино», Okko

Стартовали съемки картины «Царевна Несмеяна» Василия Ровенского («Большое путешествие. Вокруг света», «Новогодний шеф»).

По сюжету проекта накануне повышения Ерема вместе с младшей сестрой попадает в Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, главному герою нужно найти способ рассмешить Царевну Несмеяну.

Кадры со съемок фильма «Царевна Несмеяна»

Кадр со съемок фильма «Царевна Несмеяна», реж. Василий Ровенский, «Наше кино», Okko
Фото «Наше кино», Okko
Кадр со съемок фильма «Царевна Несмеяна», реж. Василий Ровенский, «Наше кино», Okko
Фото «Наше кино», Okko
Кадр со съемок фильма «Царевна Несмеяна», реж. Василий Ровенский, «Наше кино», Okko
Фото «Наше кино», Okko
Кадр со съемок фильма «Царевна Несмеяна», реж. Василий Ровенский, «Наше кино», Okko
Фото «Наше кино», Okko

Кто снялся в фильме «Царевна Несмеяна»

В картине снялись Слава Копейкин, София Петрова, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Юлия Сулес и Роман Юнусов.

Когда выйдет фильм «Царевна Несмеяна»

Картина «Царевна Несмеяна» выйдет в кинотеатрах в 2026 году.

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

