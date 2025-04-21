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Буратино фильм: трейлер и дата выхода — Эйдельштейн и Минекаев
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Вышел первый трейлер фильма «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Буратино», реж. Игорь Волошин, Кинокомпания «Водород», НМГ, Art Pictures Studio
Фото Кадр из фильма «Буратино», реж. Игорь Волошин, Кинокомпания «Водород», НМГ, Art Pictures Studio
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НМГ Кинопрокат опубликовал первый трейлер фильма «Буратино». Режиссером картины выступил Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»). Экранизация сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» рассказывает о деревянном мальчике, который отправляется в путешествие, чтобы доказать отцу, что он хороший сын.

«В отличие от фильма, вышедшего в 1976 году, у нас есть технологии, позволяющие оживить деревянного мальчика. И сделать его надо очень убедительным, чтобы зрители поверили, что он действительно существует, что кукла ожила. Это кажется аттракционом, но мы должны этим пользоваться. Это новая ступень, на которую мы как кинематографисты можем взойти», — уверен продюсер картины Александр Андрющенко.

Актеры и персонажи фильма «Буратино»

  • Виталия Корниенко — Буратино;
  • Александр Яценко — папа Карло;
  • Анастасия Талызина — Мальвина;
  • Степан Белозеров — Пьеро;
  • Рузиль Минекаев — Арлекин;
  • Марк Эйдельштейн — Артемон;
  • Виктория Исакова — лиса Алиса;
  • Александр Петров — кот Базилио;
  • Федор Бондарчук — Карабас-Барабас;
  • Лев Зулькарнаев — Дуремар;
  • Светлана Немоляева — черепаха Тортила.

«Признаться, вера в волшебство в первый раз у меня возникла от Деда Мороза, а во второй раз — от Буратино. Эти два героя для меня — начало волшебства, поэтому я с радостью согласился сниматься в фильме», — рассказывал Марк Эйдельштейн.

Трейлер фильма «Буратино»

Когда выйдет фильм «Буратино»

«Буратино» выйдет в кинотеатрах 1 января 2026 года.

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