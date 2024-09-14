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Буратино фильм 2024: кастинг, актерский состав
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Объявлен кастинг в новую адаптацию «Буратино» Игоря Волошина

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Постер фильма «Буратино»
Фото НМГ Кинопрокат
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НМГ Кинопрокат объявил кастинг в фильм Игоря Волошина («Повелитель ветра») «Буратино». Получить роль и присоединиться к звездному касту может каждый. Для участия нужно записать и выложить видео с танцем из роликов-примеров под предложенный трек до 29 сентября. Узнать подробные условия можно в официальной группе НМГ Кинопроката в социальной сети «ВКонтакте».

Кто снимется в фильме «Буратино»

  • Виталия Корниенко — Буратино;

  • Александр Яценко — Папа Карло;

  • Анастасия Талызина — Мальвина;

  • Степан Белозеров — Пьеро;

  • Марк Эйдельштейн — Артемон;

  • Александр Петров — Кот Базилио;

  • Виктория Исакова — Лиса Алиса;

  • Рузиль Минекаев — Арлекин;

  • Федор Бондарчук — Карабас Барабас.

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