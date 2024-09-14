Объявлен кастинг в новую адаптацию «Буратино» Игоря Волошина
НМГ Кинопрокат объявил кастинг в фильм Игоря Волошина («Повелитель ветра») «Буратино». Получить роль и присоединиться к звездному касту может каждый. Для участия нужно записать и выложить видео с танцем из роликов-примеров под предложенный трек до 29 сентября. Узнать подробные условия можно в официальной группе НМГ Кинопроката в социальной сети «ВКонтакте».
Кто снимется в фильме «Буратино»
- Виталия Корниенко — Буратино;
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Александр Яценко — Папа Карло;
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Анастасия Талызина — Мальвина;
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Степан Белозеров — Пьеро;
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Марк Эйдельштейн — Артемон;
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Александр Петров — Кот Базилио;
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Виктория Исакова — Лиса Алиса;
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Рузиль Минекаев — Арлекин;
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Федор Бондарчук — Карабас Барабас.
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