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Бурак Озчивит прилетел в Москву для съемок в сериале Я к тебе надолго
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

1 мин.

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Москву на съемки российского сериала

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Великолепный век», реж. Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын / TIMS Productions
Фото Кадр из сериала «Великолепный век», реж. Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын / TIMS Productions
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Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит прилетел в Москву на съемки российского сериала «Я к тебе надолго». По сюжету проекта персонаж Озчивита приезжает в гости к Марине. Вместе герои пытаются преодолеть культурные различия и исцелиться от детских травм.

«Этот проект является особенным для меня, потому что он учит зрителей вместе с главными героями находить радость в мелочах. В ходе съемок нам стало понятно, что, несмотря на большое различие русской и турецкой культур, у нас все равно много общего», — поделился Бурак Озчивит впечатлениями о работе над сериалом.

В «Я к тебе надолго» также снимаются Юлия Калашникова, Сюзанна Бэлль, Марина Барсукова, Константин Мазко, Виктория Цыганкова и Олег Косьяненко.

Режиссером проекта выступает Карен Захаров, известный по работе над «Поворотом к счастью», «Нам не жить друг без друга» и «Без памяти любя».

Когда выйдет сериал «Я к тебе надолго»

Премьера первого эпизода сериала «Я к тебе надолго» пройдет до Нового года на платформе «Иви». Точная дата релиза пока неизвестна.

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