Фильм «Бухта Бэррона» выйдет в российских кинотеатрах 14 августа
14 августа в российский прокат выйдет криминальный триллер-драма «Бухта Бэррона». Режиссером и сценаристом фильма выступил Эван Ари Келман.
В центре сюжета проекта — Калеб, который не сумев справиться с горем после гибели сына, похищает ребенка, причастного к несчастному случаю.
Кто снялся в фильме «Бухта Бэррона»
В картине снялись Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер, Кристиан Конвери, Марк Менчака, Рауль Кастильо, Дэнни Мастроджорджо и Кристина Клебе.
Трейлер фильма «Бухта Бэррона»
