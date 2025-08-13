Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Бухта Бэррона фильм 2024: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

13 августа, 14:15

1 мин.

Фильм «Бухта Бэррона» выйдет в российских кинотеатрах 14 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бухта Бэррона», реж. Эван Ари Келман, Mandalay Pictures, Yale Productions, SSS Entertainment
Фото Кадр из фильма «Бухта Бэррона», реж. Эван Ари Келман, Mandalay Pictures, Yale Productions, SSS Entertainment

14 августа в российский прокат выйдет криминальный триллер-драма «Бухта Бэррона». Режиссером и сценаристом фильма выступил Эван Ари Келман.

В центре сюжета проекта — Калеб, который не сумев справиться с горем после гибели сына, похищает ребенка, причастного к несчастному случаю.

Кто снялся в фильме «Бухта Бэррона»

В картине снялись Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер, Кристиан Конвери, Марк Менчака, Рауль Кастильо, Дэнни Мастроджорджо и Кристина Клебе.

Трейлер фильма «Бухта Бэррона»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Читайте далее
Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
Следующий материал
Вышел первый трейлер сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:40
Картина «Иллюзия обмана 3» собрала более 500 миллионов рублей в российском прокате
10:15
Вышел финальный трейлер фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец»
15 ноя 19:00
Готовимся к финальной битве: что было в 4 сезоне сериала «Очень странные дела»
15 ноя 15:00
Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября
14 ноя 22:45
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон