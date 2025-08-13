Фильм «Бухта Бэррона» выйдет в российских кинотеатрах 14 августа

14 августа в российский прокат выйдет криминальный триллер-драма «Бухта Бэррона». Режиссером и сценаристом фильма выступил Эван Ари Келман.

В центре сюжета проекта — Калеб, который не сумев справиться с горем после гибели сына, похищает ребенка, причастного к несчастному случаю.

Кто снялся в фильме «Бухта Бэррона»

В картине снялись Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер, Кристиан Конвери, Марк Менчака, Рауль Кастильо, Дэнни Мастроджорджо и Кристина Клебе.