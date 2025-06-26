Стиль жизни
Бугония фильм: тизер-трейлер и дата выхода — Йоргос Лантимос
Фильмы и сериалы

26 июня, 20:15

1 мин.

Вышел тизер-трейлер фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бугония», реж. Йоргос Лантимос, Focus Features
Фото Кадр из фильма «Бугония», реж. Йоргос Лантимос, Focus Features

Focus Features опубликовал тизер-трейлер фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса. Картина, основанная на южно-корейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!» 2003 года, рассказывает о мужчинах, решающих похитить руководительницу крупной компании. Они убеждены, что женщина — инопланетянка, которая хочет уничтожить планету.

Кто снялся в фильме «Бугония»

В картине снялись Джесси Племонс, Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун, Ставрос Халкиас, Парвиндер Шергилль, Эйдан Дельбис и Седрик Думорнай.

Эмма Стоун.Биография Эммы Стоун: от школьного театра до «Оскара»

Тизер-трейлер фильма «Бугония»

Когда выйдет фильм «Бугония»

Премьера фильма «Бугония» пройдет в октябре этого года. Точная дата релиза пока неизвестна.

Виды доброты, Йоргос Лантимос, 2024.«Виды доброты»: какой получилась черная комедия Йоргоса Лантимоса

Фильмы
