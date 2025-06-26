Вышел тизер-трейлер фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса

Focus Features опубликовал тизер-трейлер фильма «Бугония» Йоргоса Лантимоса. Картина, основанная на южно-корейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!» 2003 года, рассказывает о мужчинах, решающих похитить руководительницу крупной компании. Они убеждены, что женщина — инопланетянка, которая хочет уничтожить планету.

Кто снялся в фильме «Бугония»

В картине снялись Джесси Племонс, Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун, Ставрос Халкиас, Парвиндер Шергилль, Эйдан Дельбис и Седрик Думорнай.

Тизер-трейлер фильма «Бугония»

Когда выйдет фильм «Бугония»

Премьера фильма «Бугония» пройдет в октябре этого года. Точная дата релиза пока неизвестна.