Стала известна дата выхода нового фильма Йоргоса Лантимоса «Бугония»
В преддверии премьеры фильма Йоргоса Лантимоса «Виды доброты» стала известна дата релиза его новой картины «Бугония», в которой также, как и в случае грядущего проекта, снялись Эмма Стоун и Джесси Племонс.
По сюжету нового фильма создателя «Бедных-несчастных» главные герои похищают генерального директора крупной компании, думая, что она инопланетянка, цель которой — уничтожить нашу планету.
«Бугония» основана на южно-корейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!» 2003 года.
Премьера картины запланирована на 7 ноября 2025 года.
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