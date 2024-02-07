Мадс Миккельсен рассказал о возможном возвращении сериала «Ганнибал»

В интервью Business Insider Мадс Миккельсен рассказал, что надеется на продолжение сериала «Ганнибал».

«Я правда не хочу возвращаться ни к одному из моих персонажей, за исключением, может быть, Ганнибала, потому что его история еще не закончена», — поделился мыслями актер.

Миккельсен добавил, что не видит преград для возвращения проекта на экраны за исключением времени.

«Ни для кого не секрет, что все, кто был частью актерского состава и Брайан (Фуллер, создатель сериала. — Прим. Ред.), хотим вернуться. Рано или поздно это должно произойти, потому что мы не становимся моложе, верно?» — отметил он.

Мадс Миккельсен играл в сериале «Ганнибал» главную роль — доктора Лектера.