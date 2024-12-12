Вышел трейлер фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди
A24 опубликовал трейлер фильма «Бруталист» Брэйди Корбета («Переполненная комната», «Вокс люкс»). Действие проекта разворачивается в 1947 году. В центре сюжета картины — венгерский архитектор Ласло Тот и его супруга Эржебет, жизнь которых стихийно меняется после переезда из послевоенной Европы в США и знакомства с загадочным клиентом.
Кто снялся в фильме «Бруталист»
В картине снялись Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин, Исаак Де Банколе, Алессандро Нивола, Ариана Лабед и Михаэль Эпп.
Трейлер фильма «Бруталист»
Когда выйдет фильм «Бруталист»
Зарубежная премьера фильма «Бруталист» пройдет 20 декабря.
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10 дек 19:05
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