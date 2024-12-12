Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Бруталист фильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бруталист», реж. Брэйди Корбет / A24
Фото Кадр из фильма «Бруталист», реж. Брэйди Корбет / A24
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

A24 опубликовал трейлер фильма «Бруталист» Брэйди Корбета («Переполненная комната», «Вокс люкс»). Действие проекта разворачивается в 1947 году. В центре сюжета картины — венгерский архитектор Ласло Тот и его супруга Эржебет, жизнь которых стихийно меняется после переезда из послевоенной Европы в США и знакомства с загадочным клиентом.

Кто снялся в фильме «Бруталист»

В картине снялись Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин, Исаак Де Банколе, Алессандро Нивола, Ариана Лабед и Михаэль Эпп.

Трейлер фильма «Бруталист»

Когда выйдет фильм «Бруталист»

Зарубежная премьера фильма «Бруталист» пройдет 20 декабря.

Сто лет одиночества сериал 2024: дата выхода и&nbsp;трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть. На Netflix вышел сериал «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса

Фильмы
Новости холдинга
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
15:35
«Игра в кальмара»: что было в первом сезоне сериала
15:25
Детективный экшен «Красный шелк» с Милошем Биковичем выйдет 20 февраля
15:00
Опубликован трейлер 5-го сезона мультсериала «Харли Квинн»
13:45
На Netflix вышел сериал «Сто лет одиночества» по роману Габриэля Гарсиа Маркеса
10 дек 19:05
Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Первый номер»