Вышел трейлер фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди

A24 опубликовал трейлер фильма «Бруталист» Брэйди Корбета («Переполненная комната», «Вокс люкс»). Действие проекта разворачивается в 1947 году. В центре сюжета картины — венгерский архитектор Ласло Тот и его супруга Эржебет, жизнь которых стихийно меняется после переезда из послевоенной Европы в США и знакомства с загадочным клиентом.

Кто снялся в фильме «Бруталист»

В картине снялись Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин, Исаак Де Банколе, Алессандро Нивола, Ариана Лабед и Михаэль Эпп.

Трейлер фильма «Бруталист»

Когда выйдет фильм «Бруталист»

Зарубежная премьера фильма «Бруталист» пройдет 20 декабря.