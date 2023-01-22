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Сегодня, 21:45

Британский актер был признан самым красивым мужчиной современности

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из сериала «Ведьмак»
Фото Кадр из фильма «Человек из стали»
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Ежегодно канал TC Candler составляет список самых привлекательных мужчин планеты. По результатам всемирного опроса определяется сотня лучших. Об этом рассказал портал «Киноафиша».

В рейтинг прошедшего года вошла четверка актеров особенно популярных сейчас турецких сериалов — Онур Туна, Халиль Ибрагим Джейхан, Шюкрю Озйылдыз, Джан Яман. Среди 50 красавцев оказался и Дамиано Давид — солист итальянской группы Maneskin, одержавшей победу на «Евровидении-2021». Невероятную популярность обрели K-pop-исполнители, в частности в список вошли Ким Тэхен и Пак Чимин — участники легендарной группы BTS.

Лидером опроса стал Генри Кавилл, запомнившийся многим по роли Супермена и Ведьмака.

Кадр из фильма «Человек из стали». Фото Кадр из фильма «Человек из стали»
Кадр из фильма «Человек из стали»

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