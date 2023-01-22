Британский актер был признан самым красивым мужчиной современности

Ежегодно канал TC Candler составляет список самых привлекательных мужчин планеты. По результатам всемирного опроса определяется сотня лучших. Об этом рассказал портал «Киноафиша».

В рейтинг прошедшего года вошла четверка актеров особенно популярных сейчас турецких сериалов — Онур Туна, Халиль Ибрагим Джейхан, Шюкрю Озйылдыз, Джан Яман. Среди 50 красавцев оказался и Дамиано Давид — солист итальянской группы Maneskin, одержавшей победу на «Евровидении-2021». Невероятную популярность обрели K-pop-исполнители, в частности в список вошли Ким Тэхен и Пак Чимин — участники легендарной группы BTS.

Лидером опроса стал Генри Кавилл, запомнившийся многим по роли Супермена и Ведьмака.