Netflix представил первый тизер 5-го сезона «Бриджертонов»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона сериала «Бриджертоны». В центре сюжета продолжения проекта — история Франчески Бриджертон (Ханна Додд). Короткий ролик делает акцент на возвращении героини в свет после траура и ее знакомстве с Микаэлой Стирлинг (Масали Бадуза), кузиной покойного графа Килмартин.

Тизер 5-го сезона сериала «Бриджертоны»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Бриджертоны»

Дата выхода пятого сезона сериала «Бриджертоны» будет объявлена позже.