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Бриджертоны сериал 5 сезон: тизер и когда выйдет продолжение
Фильмы и сериалы

26 марта, 17:25

1 мин.

Netflix представил первый тизер 5-го сезона «Бриджертонов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бриджертоны», реж. Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Бриджертоны», реж. Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон и др., Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер пятого сезона сериала «Бриджертоны». В центре сюжета продолжения проекта — история Франчески Бриджертон (Ханна Додд). Короткий ролик делает акцент на возвращении героини в свет после траура и ее знакомстве с Микаэлой Стирлинг (Масали Бадуза), кузиной покойного графа Килмартин.

Тизер 5-го сезона сериала «Бриджертоны»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Бриджертоны»

Дата выхода пятого сезона сериала «Бриджертоны» будет объявлена позже.

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