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Бриджертоны 4 сезон: съемки и первые кадры — что известно
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Сегодня, 17:55

1 мин.

Стартовали съемки 4-го сезона «Бриджертонов»

Netflix
Фото Netflix
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Стартовали съемки четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Проект, действие которого разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства, рассказывает о стремлении найти любовь в высшем свете.

В конце третьего сезона все узнали, что Пенелопа (Никола Кохлан) — это леди Уислдаун. Героиня реализовалась как писательница, вышла замуж и получила свой хэппи-энд.

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Главными персонажами продолжения проекта будут Бенедикт Бриджертон (Люк Томпсон) и Софи Бекетт (Ерин Ха).

Gavin Bond/Netflix
Фото Gavin Bond/Netflix

Когда выйдет 4-й сезон «Бриджертонов»

Дата выхода четвертого сезона сериала «Бриджертоны» пока неизвестна.

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