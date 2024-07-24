Netflix анонсировал 4 сезон «Бриджертонов»

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Netflix опубликовал анонсирующее видео четвертого сезона «Бриджертонов». Продолжение проекта будет сфокусировано на пути Бенедикта (Люк Томпсон).

Дата выхода четвертого сезона сериала «Бриджертоны» пока неизвестна.

В третьем сезоне «Бриджертонов» Пенелопа (Никола Кохлан) стремилась выйти замуж и скрыть, что она автор скандальных фельетонов, которую разыскивает сама королева (Голда Рошевель).