Netflix анонсировал 4 сезон «Бриджертонов»
Netflix опубликовал анонсирующее видео четвертого сезона «Бриджертонов». Продолжение проекта будет сфокусировано на пути Бенедикта (Люк Томпсон).
Дата выхода четвертого сезона сериала «Бриджертоны» пока неизвестна.
В третьем сезоне «Бриджертонов» Пенелопа (Никола Кохлан) стремилась выйти замуж и скрыть, что она автор скандальных фельетонов, которую разыскивает сама королева (Голда Рошевель).
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