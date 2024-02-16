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Бриджертоны 3 сезон: дата выхода, официальный клип Netflix
Фильмы и сериалы

16 февраля, 16:30

0 мин.

Netflix опубликовал фрагмент 3 сезона сериала «Бриджертоны»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бриджертоны».
Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»
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Netflix представил фрагмент из будущего сезона сериала «Бриджертоны», в котором Пенелопа (Никола Коклан) и Колин (Люк Ньютон) выясняют отношения. Героиня озабочена тем, что ее не воспринимают всерьез.

Действие сериала «Бриджертоны» происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. По сюжету главные герои пытаются найти свою любовь в высшем свете.

Премьера первой части третьего сезона «Бриджертонов» пройдет 16 мая, а второй — 13 июня.

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