Netflix опубликовал фрагмент 3 сезона сериала «Бриджертоны»

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Netflix представил фрагмент из будущего сезона сериала «Бриджертоны», в котором Пенелопа (Никола Коклан) и Колин (Люк Ньютон) выясняют отношения. Героиня озабочена тем, что ее не воспринимают всерьез.

Действие сериала «Бриджертоны» происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. По сюжету главные герои пытаются найти свою любовь в высшем свете.

Премьера первой части третьего сезона «Бриджертонов» пройдет 16 мая, а второй — 13 июня.