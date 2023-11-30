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Бри Ларсон рассказывает о создании сериала «Уроки химии» в новом видео Apple TV
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Бри Ларсон рассказывает о создании сериала «Уроки химии» в новом видео Apple TV

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Уроки химии»
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Apple TV опубликовал видео о создании сериала «Уроки химии». В бэкстейдж-ролике исполнительница главной роли Бри Ларсон рассказывает о том, как невероятно участвовать в разработке шоу на всех этапах.

По сюжету «Уроков химии» бывшая лаборантка становится ведущей кулинарной программы, где рассказывает не только о рецептах, но и о науке. Кроме того, в своих шоу главная героиня поднимала различные социальные темы.

Ранее Бри Ларсон рассуждала о возможности выхода второго сезона. По мнению актрисы, проект этого заслуживает.

Уроки химии. Стоит ли смотреть сериал «Уроки химии» с Бри Ларсон
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