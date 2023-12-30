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Бременские музыканты в 2024 году: актеры, дата выхода, где смотреть, сюжет, трейлер
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Сегодня, 17:15

1 мин.

Премьера современной экранизации «Бременских музыкантов» состоится 1 января 2024 года

Премьера фильма «Бременские музыканты» состоится 1 января 2024 года
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бременские музыканты» 2024.
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»
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1 января 2024 года на экраны выйдет премьера приключенческого блокбастера Алексея Нужного «Бременские музыканты», основанного на одноименном советском культовом мультфильме.

Сюжет картины сосредоточен на приключениях Трубадура (Тихон Жизневский) и его группы бродячих музыкантов — Кошки (Ирина Горбачева), Пса (Роман Курцын), Петуха (Аскар Нигамедзянов) и Осла (Дмитрий Дюжев). Короля в «Бременских музыкантах» сыграл Сергей Бурунов, а принцессу — Валентина Ляпина.

Кроме того, в фильме снимались Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Гениальный Сыщик), Юлия Пересильд (мама Трубадура) и Мирон Проворов (Трубадур в детстве).

Совсем скоро увидеть старую сказку на новый лад можно будет во всех кинотеатрах страны. Премьера «Бременских музыкантов» пройдет 1 января 2024 года.

Сергей Бурунов, Бременские музыканты. Сергей Бурунов признался, что не хотел сниматься в экранизации «Бременских музыкантов»

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