Премьера современной экранизации «Бременских музыкантов» состоится 1 января 2024 года

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1 января 2024 года на экраны выйдет премьера приключенческого блокбастера Алексея Нужного «Бременские музыканты», основанного на одноименном советском культовом мультфильме.

Сюжет картины сосредоточен на приключениях Трубадура (Тихон Жизневский) и его группы бродячих музыкантов — Кошки (Ирина Горбачева), Пса (Роман Курцын), Петуха (Аскар Нигамедзянов) и Осла (Дмитрий Дюжев). Короля в «Бременских музыкантах» сыграл Сергей Бурунов, а принцессу — Валентина Ляпина.

Кроме того, в фильме снимались Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Гениальный Сыщик), Юлия Пересильд (мама Трубадура) и Мирон Проворов (Трубадур в детстве).

Совсем скоро увидеть старую сказку на новый лад можно будет во всех кинотеатрах страны. Премьера «Бременских музыкантов» пройдет 1 января 2024 года.