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Сегодня, 16:45

Брэдли Купер дирижирует оркестром в трейлере фильма «Маэстро»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Маэстро».

На платформе Netflix опубликовали трейлер фильма «Маэстро», главную роль в котором сыграл Брэдли Купер. Проект сосредоточен на отношениях композитора Леонарда Бернстайна (Купер) и его жены Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган).

В фильме снялись Майя Хоук, Мэтт Бомер, Сара Силверман, Майкл Юри, Мириам Шор, Джош Хэмилтон, Алекса Суинтон и Брайан Клагман.

В кинотеатрах «Маэстро» выйдет 22 ноября, а на Netflix — 22 ноября.

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