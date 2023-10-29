Брэдли Купер дирижирует оркестром в трейлере фильма «Маэстро»

На платформе Netflix опубликовали трейлер фильма «Маэстро», главную роль в котором сыграл Брэдли Купер. Проект сосредоточен на отношениях композитора Леонарда Бернстайна (Купер) и его жены Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган).

В фильме снялись Майя Хоук, Мэтт Бомер, Сара Силверман, Майкл Юри, Мириам Шор, Джош Хэмилтон, Алекса Суинтон и Брайан Клагман.

В кинотеатрах «Маэстро» выйдет 22 ноября, а на Netflix — 22 ноября.