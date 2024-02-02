Брэд Питт сыграет в картине «Кинокритик» Квентина Тарантино
Издание Deadline сообщает, что Брэд Питт сыграет в картине «Кинокритик» Квентина Тарантино. Сюжет фильма сосредоточен на кинокритике, который в 1970-х пишет в порножурнале рецензии на фильмы.
Не исключено, что Брэд Питт исполнит в проекте главную роль.
Квентин Тарантино рассказывал, что фильм и в частности образ главного героя основан на реально существующем человеке, который писал кинообзоры для порножурнала, но не стал знаменитым.
Премьера «Кинокритика» ожидается в 2025 году.
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