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Брэд Питт снимется в фильме Кинокритик Квентина Тарантино
Фильмы и сериалы

2 февраля, 15:25

1 мин.

Брэд Питт сыграет в картине «Кинокритик» Квентина Тарантино

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Однажды в Голливуде».
Фото Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»
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Издание Deadline сообщает, что Брэд Питт сыграет в картине «Кинокритик» Квентина Тарантино. Сюжет фильма сосредоточен на кинокритике, который в 1970-х пишет в порножурнале рецензии на фильмы.

Не исключено, что Брэд Питт исполнит в проекте главную роль.

Квентин Тарантино рассказывал, что фильм и в частности образ главного героя основан на реально существующем человеке, который писал кинообзоры для порножурнала, но не стал знаменитым.

Премьера «Кинокритика» ожидается в 2025 году.

Брэду Питту&nbsp;&mdash; 60: 12 главных фильмов кинозвезды. Брэду Питту — 60 лет: 12 главных фильмов в карьере кинозвезды

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