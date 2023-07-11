Брэд Питт раскрыл детали грядущего фильма о «Формуле-1»

На минувших выходных голливудский актер был замечен на Гран-при Великобритании. Перед началом соревнований в интервью «Sky Sports» Брэд Питт рассказал, что в новой картине перевоплотится в персонажа, который участвовал в гонках в 90-х, но ушел из спорта после серьезной аварии. Его друга, который вдохновит главного героя вернуться в качестве наставника, сыграет оскароносный испанец Хавьер Бардем, а восходящую звезду «Формулы-1» — британец Демсон Идрис («Снегопад»).

Режиссером пока не названного проекта выступит Джозеф Косински, который снял такие экшн-ленты, как «Обливион» и «Топ Ган: Маверик». Одним из продюсеров фильма значится автогонщик Льюис Хэмилтон.