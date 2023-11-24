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Брайан Кокс назвал свою любимую сцену из «Наследников»
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Брайан Кокс назвал свою любимую сцену из «Наследников»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Наследники»
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На шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» исполнитель роли Логана Роя в сериале «Наследники» Брайан Кокс рассказал, что любимой сценой в проекте считает ту, где его персонаж говорит детям: «Я люблю вас, но вы несерьезные люди».

По мнению актера, эти слова главы Waystar Royco были справедливы по отношению к наследникам на протяжении всего сериала: «Мне нравится эта фраза, и я подумал: «Почему я не сказал ее раньше?» Большую часть времени они были чертовски несерьезны».

Ранее Брайан Кокс стал Контролером реалити-шоу «007: Дорога к миллиону», вдохновленным картинами о Джеймсе Бонде.

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