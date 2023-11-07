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Сегодня, 17:05

Братья Даффер рассказали о создании спектакля по мотивам сериала «Очень странные дела»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Geeked Week 2023 стартовал, а это значит, что всю неделю Netflix будет делиться новостями о своих главных проектах. Первый день фестиваля посвящен сериалу «Очень странные дела». Съемки пятого сезона не могут начаться, пока не закончится забастовка голливудских актеров. Режиссер проекта Шон Леви недавно рассказал, что команду «Очень странных дел» убивает ожидание, потому что исполнители главных ролей слишком быстро взрослеют.

Леви добавил, что не будет использовать ИИ для омоложения каста. Немного тревожно, что этот вопрос встает в контексте и так молодых актеров, но индустрия беспощадна: например, режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон назвал «эффектом «Очень странных дел» то, что, по его мнению, актеры проекта, играющие школьников, выглядят на 27 лет.

Кадр из сериала «Очень странные дела».

В новом видео, опубликованном в соцсетях Geeked Week и на официальном канале Stranger Things, братья Даффер рассказали о создании спектакля «Очень странные дела: Первая тень». Грядущий проект представляет собой приквел, основанный на оригинальном сериале Netflix. Он подробно расскажет историю Генри Крила (какой путь пришлось пройти этому персонажу, чтобы превратиться в Векну — существо из Изнанки, ставшее главным злодеем четвертого сезона) и других ключевых героев.

Братья Даффер уверены, что для работы над спектаклем собралась «команда мечты». Режиссером спектакля выступает Стивен Долдри, а сценарий написали Кейт Трефри и Джек Торн. Создатели «Очень странных дел» считают, что театральный формат способен дать аудитории эффект присутствия недоступного сериалу уровня.

Первые показы спектакля «Очень странные дела: Первая тень» начнутся 17 ноября, а масштабная премьера приквела запланирована на 14 декабря в лондонском театре «Феникс».

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