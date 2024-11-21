Военная драма «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» выйдет 22 ноября

Читайте нас в

22 ноября в мировой прокат выйдет военная драма «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца». Режиссером и сценаристом фильма выступил Тодд Комарники, известный по работе над картинами «Чудо на Гудзоне» и «Игры разумов».

Действие проекта разворачивается в Берлине 1940-х годов. Сюжет фильма сосредоточен на подлинной истории немецкого теолога и пастора, участника антинацистского заговора Дитриха Бонхеффера.

Кто снялся в фильме «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца»

В картине снялись Йонас Дасслер, Аугуст Диль, Мориц Бляйбтрой, Надин Хайденрайх, Дэвид Джонссон, Кристоф Робинсон и Лиза Карлине Хофер.