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Бонхеффер Пастор шпион убийца фильм 2024: трейлер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:05

1 мин.

Военная драма «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца» выйдет 22 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца», реж. Тодд Комарники / Fontana, Guy Walks into a Bar Productions, Crow's Nest Productions
Фото Кадр из фильма «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца», реж. Тодд Комарники / Fontana, Guy Walks into a Bar Productions, Crow's Nest Productions
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22 ноября в мировой прокат выйдет военная драма «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца». Режиссером и сценаристом фильма выступил Тодд Комарники, известный по работе над картинами «Чудо на Гудзоне» и «Игры разумов».

Действие проекта разворачивается в Берлине 1940-х годов. Сюжет фильма сосредоточен на подлинной истории немецкого теолога и пастора, участника антинацистского заговора Дитриха Бонхеффера.

Кто снялся в фильме «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца»

В картине снялись Йонас Дасслер, Аугуст Диль, Мориц Бляйбтрой, Надин Хайденрайх, Дэвид Джонссон, Кристоф Робинсон и Лиза Карлине Хофер.

Трейлер фильма «Бонхеффер: Пастор, шпион, убийца»

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