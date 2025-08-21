Вышел новый трейлер «Большого смелого прекрасного приключения» с Марго Робби и Колином Фарреллом

Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «Большое смелое прекрасное приключение». Режиссером картины выступил Когонада («Дорога в тысячу ли», «Колумбус»).

В центре сюжета проекта — Сара (Марго Робби) и Дэвид (Колин Фаррелл), которые вместе отправляются в путешествие и переживают яркие впечатления.

Кто снялся в фильме «Большое смелое прекрасное приключение»

В картине также снялись Фиби Уоллер-Бридж, Хеймиш Линклейтер, Лили Рэйб, Билли Магнуссен, Шелби Симмонс, Джоди Тернер-Смит и Сара Гадон.

Трейлер фильма «Большое смелое прекрасное приключение»

Когда выйдет фильм «Большое смелое прекрасное приключение»

Премьера фильма «Большое смелое прекрасное приключение» пройдет 19 сентября.