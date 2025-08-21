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Большое смелое прекрасное приключение фильм: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

21 августа 2025, 19:35

1 мин.

Вышел новый трейлер «Большого смелого прекрасного приключения» с Марго Робби и Колином Фарреллом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Большое смелое прекрасное приключение», реж. Когонада, Columbia Pictures, Original Film, Imperative Entertainment
Фото Кадр из фильма «Большое смелое прекрасное приключение», реж. Когонада, Columbia Pictures, Original Film, Imperative Entertainment

Sony Pictures Entertainment опубликовал новый трейлер фильма «Большое смелое прекрасное приключение». Режиссером картины выступил Когонада («Дорога в тысячу ли», «Колумбус»).

В центре сюжета проекта — Сара (Марго Робби) и Дэвид (Колин Фаррелл), которые вместе отправляются в путешествие и переживают яркие впечатления.

Кто снялся в фильме «Большое смелое прекрасное приключение»

В картине также снялись Фиби Уоллер-Бридж, Хеймиш Линклейтер, Лили Рэйб, Билли Магнуссен, Шелби Симмонс, Джоди Тернер-Смит и Сара Гадон.

Трейлер фильма «Большое смелое прекрасное приключение»

Когда выйдет фильм «Большое смелое прекрасное приключение»

Премьера фильма «Большое смелое прекрасное приключение» пройдет 19 сентября.

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