Мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» выйдет 11 июля
11 июля в российских кинотеатрах пройдет премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» режиссера Василия Ровенского («Большое путешествие. Специальная доставка»).
По сюжету устав от путешествий, Мик-Мик мечтал о тихой размеренной жизни, но у реальности были свои планы: после того, как аист снова принес медведю не того ребенка, он отправился в путь, чтобы все исправить.
«Большое путешествие. Вокруг света» выйдет в российский прокат 11 июля.
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