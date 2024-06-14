Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Большое путешествие Вокруг света: дата выхода и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:05

0 мин.

Мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» выйдет 11 июля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света»
Фото Кадр из мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

11 июля в российских кинотеатрах пройдет премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» режиссера Василия Ровенского («Большое путешествие. Специальная доставка»).

По сюжету устав от путешествий, Мик-Мик мечтал о тихой размеренной жизни, но у реальности были свои планы: после того, как аист снова принес медведю не того ребенка, он отправился в путь, чтобы все исправить.

«Большое путешествие. Вокруг света» выйдет в российский прокат 11 июля.

Три богатыря. Ни&nbsp;дня без подвига, 2024. Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Мультфильмы
0
Новости холдинга
Раненный при обстреле ВСУ военкор НТВ Ивлиев остался без руки
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
13 июн 19:45
Вышел трейлер фильма «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном
13 июн 19:15
«Дом Дракона» продлили на 3 сезон
13 июн 14:40
На Amazon Prime Video стартовал 4 сезон «Пацанов»
13 июн 13:55
Вышел тизер финального сезона «Элиты»
12 июн 17:10
Первая часть 2 сезона «Шоу 90-х» выйдет 27 июня