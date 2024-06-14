Мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» выйдет 11 июля

11 июля в российских кинотеатрах пройдет премьера мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света» режиссера Василия Ровенского («Большое путешествие. Специальная доставка»).

По сюжету устав от путешествий, Мик-Мик мечтал о тихой размеренной жизни, но у реальности были свои планы: после того, как аист снова принес медведю не того ребенка, он отправился в путь, чтобы все исправить.

«Большое путешествие. Вокруг света» выйдет в российский прокат 11 июля.