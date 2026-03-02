Фильм «Большая земля» выйдет в кинотеатрах 5 марта
5 марта в российский прокат выйдет картина Юлии Трофимовой («Страна Саша») «Большая земля». По сюжету Марфа возвращается на уединенный маяк, чтобы справиться с кризисом, и переосмысляет свой жизненный путь.
Кто снялся в фильме «Большая земля»
В картине снялись Анастасия Куимова, Артем Быстров, Платон Герасимов, Евгений Харитонов, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Рузиль Минекаев и Капитолина Соболь.
Трейлер фильма «Большая земля»
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8 июн 19:35