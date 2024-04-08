Военная драма «Блиндаж» выйдет в прокат 25 апреля

25 апреля состоится премьера военной драмы «Блиндаж» режиссера Марка Горобца («Стая»). По сюжету проекта русский врач скорой помощи и немецкий «черный копатель» во время поиска антиквариата нашли засыпанный блиндаж, который перенес их в 1941-й год, столкнув с войной лицом к лицу.

В фильме снялись Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков, Роман Богомазов, Максим Сапрыкин и Дин Майер.

Премьера картины «Блиндаж» пройдет в российских кинотеатрах 25 апреля.