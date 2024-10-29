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Блиц фильм 2024: дата выхода и трейлер — Сирша Ронан
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Военная драма «Блиц» с Сиршей Ронан выйдет в мировой прокат 1 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Блиц», реж. Стив Маккуин / Apple TV+
Фото Кадр из фильма «Блиц», реж. Стив Маккуин / Apple TV+
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1 ноября в мировой прокат выйдет военная драма «Блиц». Режиссером и сценаристом фильма выступил Стив Маккуин («12 лет рабства»).

Действие картины разворачивается в Великобритании в 1940 году, во время Второй мировой войны. По сюжету Рита отправляет своего сына Джорджа в деревню, чтобы уберечь от бомбардировок, но он сбегает, стремясь вернуться домой.

Кто снялся в фильме «Блиц»

В картине «Блиц» снялись Харрис Дикинсон, Сирша Ронан, Стивен Грэм, Эрин Келлиман, Джозеф Алтин, Хейли Сквайрс, Кристофер Чунг, Кэти Берк, Бенжамен Клементен и Ли Гилл.

Трейлер фильма «Блиц»

Где смотреть фильм «Блиц»

В мировой прокат картина «Блиц» выйдет 1 ноября, а цифровой релиз военной драмы пройдет 22 ноября на платформе Apple TV+.

Ранее мы рассказывали, стоит ли смотреть фильм «Ли» («Великая») с Кейт Уинслет о фотомодели, которая во время Второй мировой войны стала известной корреспонденткой журнала Vogue.

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