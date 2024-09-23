Состоялась премьера сериала «Блестящие умы» с Закари Куинто

Сегодня, 23 сентября, на канале NBC стартовал сериал «Блестящие умы». Режиссером драмы выступил Ли Толанд Кригер («Детективы с того света», «Тень и кость»).

Проект, вдохновленный книгами Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе», рассказывает о выдающемся неврологе и группе его стажеров, которые исследуют человеческий разум.

В сериале снялись Закари Куинто, Алекс МакНиколл, Тедди Сирс, Спенс Мур II, Эшли ЛаТроп, Тамберла Перри, Грэй Пауэлл и Елена Кхан.