Опубликован первый кадр с Дэвидом Теннантом из финального спецвыпуска «Благих знамений»

Создатели сериала «Благие знамения» представили первый кадр заключительной части проекта. Снимок появился в официальных аккаунтах шоу в соцсетях с подписью «Absolutely feral» («Абсолютно одичавший»).

На изображении демон Кроули (Дэвид Теннант), как обычно, идет против системы.

Первый кадр финального спецвыпуска «Благих знамений»

Фото Кадр из сериала «Благие знамения», реж. Дуглас Маккиннон, British Broadcasting Corporation (BBC), Amazon Studios, The Blank Corporation

Грядущий спецвыпуск завершит историю многолетних отношений ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули. Вместо полноценного третьего сезона зрителей ждет один эпизод, хронометраж которого составит около 90 минут.

Когда выйдет финальный спецвыпуск «Благих знамений»

Финальный спецвыпуск «Благих знамений» выйдет 13 мая.