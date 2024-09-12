Нил Гейман может уйти с поста шоураннера «Благих знамений»

Издание Deadline сообщает, что Нил Гейман может покинуть пост шоураннера «Благих знамений». Автор книги и телеадаптации предложил этот вариант Amazon, вероятно, предполагая, что его уход поможет возобновить съемки, о приостановке которых ранее стало известно.

Amazon пока не комментирует ситуацию.

В июле этого года две женщины обвинили Нила Геймана в сексуализированном насилии. Позже к обвинениям присоединились еще две женщины.

Писатель не признает себя виновным.

Ранее Disney приостановил работу над экранизацией детского фантастического романа Нила Геймана 2008 года «История с кладбищем».