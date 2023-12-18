Сериал «Благие знамения» официально продлен на третий сезон

Читайте нас в

Сериал «Благие знамения» официально продлен на третий и финальный сезон.

Проект Amazon Prime рассказывает о дружбе ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которая длится с сотворения мира.

В конце второго сезона отношения героев дали трещину. Азирафель решил вернуться на небеса, чтобы бороться с системой изнутри, а менее наивный Кроули решил остаться на Земле, чтобы жить по собственным правилам.

Съемки третьего и последнего сезона «Благих знамений» скоро начнутся в Шотландии. Дата его релиза пока неизвестна.