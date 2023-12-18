Сериал «Благие знамения» официально продлен на третий сезон
Сериал «Благие знамения» официально продлен на третий и финальный сезон.
Проект Amazon Prime рассказывает о дружбе ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которая длится с сотворения мира.
В конце второго сезона отношения героев дали трещину. Азирафель решил вернуться на небеса, чтобы бороться с системой изнутри, а менее наивный Кроули решил остаться на Земле, чтобы жить по собственным правилам.
Съемки третьего и последнего сезона «Благих знамений» скоро начнутся в Шотландии. Дата его релиза пока неизвестна.
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