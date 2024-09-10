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Благие знамения 3 сезон: что известно — съемки
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Сегодня, 17:55

1 мин.

Съемки 3 сезона «Благих знамений» приостановлены

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Благие знамения»
Фото Кадр из сериала «Благие знамения»
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Издание Deadline сообщает, что съемки третьего сезона сериала «Благие знамения» на данный момент приостановлены. Работа над проектом проходила в Шотландии.

Производственная пауза может быть связана с обвинениями автора «Благих знамений» Нила Геймана в сексуальном насилии.

Писатель отрицает обвинения и отмечает, что «обеспокоен» ими.

Ранее Disney приостановил запланированную экранизацию детского фантастического романа Геймана 2008 года «История с кладбищем». Как сообщают источники, на это решение повлияло несколько факторов.

Благие знамения, 2 сезон. Дэвид Теннант рассказал о съемках 3-го сезона «Благих знамений»

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