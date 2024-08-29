Критики оценили фильм Тима Бертона «Битлджус Битлджус»

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Картина Тима Бертона «Битлджус Битлджус» получила первые отзывы. На платформе Metacritic у фильма 65 баллов из 100 на основании восемнадцати рецензий.

Мнения критиков разделились: одни считают, что у Бертона получился блестящий сиквел, другие — что «Битлджус Битлджус» портит наследие оригинального фильма, который стоило оставить в покое.

Премьера фильма «Битлджус Битлджус» пройдет 6 сентября.