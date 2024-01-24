Фэнтези «Безумный ангел Пиноккио» выйдет в прокат 3 февраля

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3 февраля пройдет премьера фэнтези «Безумный ангел Пиноккио». Режиссером проекта выступил Борис Юхананов. Сюжет картины сосредоточится на Пиноккио, путешествующем сквозь миры.

В фильме снялись Мария Беляева, Владимир Коренев, Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев, Антон Филипенко, Алла Казакова, Владимир Долматовский, Ирина Савицкова и Мария Чиркова.

Картина «Безумный ангел Пиноккио» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 3 февраля.