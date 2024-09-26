2 сезон сериала «Безграничная любовь»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 26 сентября, стартовал второй сезон турецкого сериала «Безграничная любовь». Проект рассказывает о пути Халила Ибрагима, вернувшегося в родные края после трагедии, произошедшей в его семье много лет назад.

В сериале снялись Дениз Джан Акташ, Мирай Данер, Асуман Дабак, Бурак Севинч, Бурак Серген, Хюлья Гюльсен Ирмак, Чагла Ырмак и Юнус Эмре Булут.

Трейлер 2 сезона сериала «Безграничная любовь»

Расписание релиза эпизодов сериала «Безграничная любовь»

1 серия 26 сентября 2 серия 3 октября 3 серия 10 октября 4 серия 17 октября 5 серия 24 октября 6 серия 31 октября 7 серия 7 ноября 8 серия 14 ноября 9 серия 21 ноября 10 серия 28 ноября

Дата выхода остальных серий будет анонсирована позже.