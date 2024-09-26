2 сезон сериала «Безграничная любовь»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 26 сентября, стартовал второй сезон турецкого сериала «Безграничная любовь». Проект рассказывает о пути Халила Ибрагима, вернувшегося в родные края после трагедии, произошедшей в его семье много лет назад.
В сериале снялись Дениз Джан Акташ, Мирай Данер, Асуман Дабак, Бурак Севинч, Бурак Серген, Хюлья Гюльсен Ирмак, Чагла Ырмак и Юнус Эмре Булут.
Трейлер 2 сезона сериала «Безграничная любовь»
Расписание релиза эпизодов сериала «Безграничная любовь»
|1 серия
|26 сентября
|2 серия
|3 октября
|3 серия
|10 октября
|4 серия
|17 октября
|5 серия
|24 октября
|6 серия
|31 октября
|7 серия
|7 ноября
|8 серия
|14 ноября
|9 серия
|21 ноября
|10 серия
|28 ноября
Дата выхода остальных серий будет анонсирована позже.
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