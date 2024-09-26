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Безграничная любовь 2 сезон: трейлер и дата выхода серий — расписание
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Сегодня, 22:00

1 мин.

2 сезон сериала «Безграничная любовь»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Безграничная любовь»
Фото Кадр из сериала «Безграничная любовь»
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Сегодня, 26 сентября, стартовал второй сезон турецкого сериала «Безграничная любовь». Проект рассказывает о пути Халила Ибрагима, вернувшегося в родные края после трагедии, произошедшей в его семье много лет назад.

В сериале снялись Дениз Джан Акташ, Мирай Данер, Асуман Дабак, Бурак Севинч, Бурак Серген, Хюлья Гюльсен Ирмак, Чагла Ырмак и Юнус Эмре Булут.

Трейлер 2 сезона сериала «Безграничная любовь»

Расписание релиза эпизодов сериала «Безграничная любовь»

1 серия 26 сентября
2 серия 3 октября
3 серия 10 октября
4 серия 17 октября
5 серия 24 октября
6 серия 31 октября
7 серия 7 ноября
8 серия 14 ноября
9 серия 21 ноября
10 серия 28 ноября

Дата выхода остальных серий будет анонсирована позже.

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