Бэтмен получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Бэтмен станет первым супергероем, который получит звезду на голливудской «Аллее славы». Церемония пройдет 26 сентября.

Звезду разместят рядом со звездами Адама Уэста, сыгравшего стража Готэма в телевизионном сериале 1960-х годов, и Бобом Кейном, который создал этого персонажа вместе с Биллом Фингером.

В кино образ Бэтмена воплощали такие актеры, как Майкл Китон, Джордж Клуни, и Кристиан Бэйл. Последней на данный момент экранной версией супергероя стал Роберт Паттинсон, сыгравший крестоносца в плаще в фильме Мэтта Ривза 2022 года.