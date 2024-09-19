Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Бэтмен: звезда на Аллее славы в Голливуде
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:35

1 мин.

Бэтмен получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бэтмен»
Фото Кадр из фильма «Бэтмен»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Бэтмен станет первым супергероем, который получит звезду на голливудской «Аллее славы». Церемония пройдет 26 сентября.

Звезду разместят рядом со звездами Адама Уэста, сыгравшего стража Готэма в телевизионном сериале 1960-х годов, и Бобом Кейном, который создал этого персонажа вместе с Биллом Фингером.

В кино образ Бэтмена воплощали такие актеры, как Майкл Китон, Джордж Клуни, и Кристиан Бэйл. Последней на данный момент экранной версией супергероя стал Роберт Паттинсон, сыгравший крестоносца в плаще в фильме Мэтта Ривза 2022 года.

Хронология вселенной&nbsp;DC: список всех фильмов Диси, сериалов и&nbsp;мультфильмов&nbsp;ДС. Хронология и список всех фильмов и мультфильмов DC

Сериалы
Фильмы
Новости холдинга
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Опубликованы фото с места крушения вертолета Robinson в Амурской области
Экс-глава МИД Австрии рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

Olimpbet awards

Последние новости
18 сен 21:00
Премьера мини-сериала «Чрезвычайно королевский скандал» состоится 19 сентября
18 сен 19:50
Мультсериал «Сумерки богов» Зака Снайдера выйдут 19 сентября
18 сен 19:00
Вышел трейлер сериала «Подростки в космосе» с Львом Зулькарнаевым
18 сен 18:30
Опубликован трейлер ремейка сериала «Офис»
18 сен 18:00
Warner Bros. Pictures показал первый трейлер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном