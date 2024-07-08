Спин-офф «Бэтмена» про лечебницу Аркхэм отменен

Издание Variety сообщает, что многосерийный спин-офф «Бэтмена» про лечебницу Аркхэм отменен.

Действие проекта должно было происходить во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоураннером и сценаристом сериала был назначен Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»), однако, как сообщил источник, его версия истории не получит развития.

Не исключено, что в будущем может быть разработан новый проект, действие которого происходит в лечебнице для душевнобольных преступников.