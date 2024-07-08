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Бэтмен Лечебница Аркхэм (Arkham Asylum): отмена сериала — почему отменили
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Сегодня, 15:20

0 мин.

Спин-офф «Бэтмена» про лечебницу Аркхэм отменен

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бэтмен»
Фото Кадр из фильма «Бэтмен»
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Издание Variety сообщает, что многосерийный спин-офф «Бэтмена» про лечебницу Аркхэм отменен.

Действие проекта должно было происходить во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоураннером и сценаристом сериала был назначен Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь»), однако, как сообщил источник, его версия истории не получит развития.

Не исключено, что в будущем может быть разработан новый проект, действие которого происходит в лечебнице для душевнобольных преступников.

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